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Сполучені Штати Америки "глибоко стурбовані" повідомленнями про плани Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила заступниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, пише "Європейська правда".

"Я думаю, що ми – всі ми – надто добре знайомі з російським сценарієм. Ми бачили, що зробила Росія в багатьох місцях, включаючи Молдову, включаючи Україну, включаючи Грузію. Список можна продовжувати", - сказала Донфрід.

Вона додала, що США перебувають "у дуже тісному контакті з нашими молдовськими партнерами в цей критичний час, і ми рішуче підтримуємо лідерство президентки Молдови Маї Санду".

Донфрід зазначила, що Молдова перебуває у вразливому географічному положенні, зважаючи на війну Росії в сусідній Україні і ситуацію в Придністров’ї, де Росія тримає війська.
ForUm

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