Компаниям и предприятиям для грамотного ведения деятельности необходимо рассчитывать все расходы и ресурсы. Энергетические затраты не исключение. Они также нуждаются в контроле, особенно, если организация содержит в себе несколько объектов. Проектирование АСКУЭ позволяет выполнять данные задачи и создавать автоматический контроль на объектах любого типа и вида деятельности. Больше о системах смотрите на сайте APS по ссылке https://www.apsgroup.kz/proektirovanie-askuje. Мы же рассмотрим преимущества и эффективность такого подхода, и как необходимо совершать проектирование.

Точный контроль и экономия, как основные преимущества системы АСКУЭ

Автоматизированный процесс сбора и обработки энергетических ресурсов – это возможность выполнять все процессы оперативно. С такими системами:

· освобождаются работники, которые ранее должны были собирать данные о потреблении;

· минимизируются неточности в формировании учета, ведь система работает по четким алгоритмам и обеспечивает точность;

· доступен контроль качества потребляемых энергоресурсов.

Это в разы удобнее для предприятий разного типа – масштабных производств или небольших объектов коммунально-бытового сектора. Все этапы сбора, обработки, сортировки данных выполняются системой. Также АСКУЭ обладает функцией хранения архива с показателями потребления по каждому пользователю.

Установка контрольных объектов позволяет также сэкономить, поскольку сбор данных без системы забирает больше ресурсов и требует вовлеченности большего количества сотрудников. Экономия наступает еще и благодаря возможности контроля ресурсов, и возможности грамотного их распределения и потребления.

Что должно входить в профессиональное проектирование АСКУЭ?

Системы учета и контроля обладают весомыми преимуществами, но только в том случае, если они установлены правильно. Качественные работы могут обеспечить специализированные компании, у которых:

1. Сертифицированная продукция и собственный ассортимент необходимой техники. Это в частности АСКУЭ счетчики, УСПД, связные каналы и оборудование для диспетчерских пунктов. Такую опцию при комплексном обслуживании предлагает компания APS, и подробнее о предложении можете узнать здесь.

2. Обслуживание соответствует технологии и способно обеспечить создание систем учета энергоресурсов по ГОСТу.

3. Надежная репутация на рынке проектирования АСКУЭ. Проектировщик APS – это лидирующая команда в Казахстане в данной сфере, которая выполняет проекты различной сложности и зарекомендовала себя как ответственный исполнитель.

Почему важно, чтобы компания обладала собственным оборудованием для создания систем? Только так проектировщик способен обеспечить и гарантировать качество, ведь он ответственен за комплекс, который разрабатывает и устанавливает.

Также это оптимизирует стоимость всей системы, поскольку не добавляется наценка на технику от поставщиков.

Дополнительно, если компания выступает производителем и ответственной стороной за компоненты системы и комплектующее, это подчеркивает, что в ней работают специалисты высокой квалификации. Таким командам можно доверить проектирование систем учета, чтобы получить профессиональный результат для своего бизнеса или коммунального хозяйства.





