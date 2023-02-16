Компаниям и предприятиям для грамотного ведения деятельности необходимо рассчитывать все расходы и ресурсы. Энергетические затраты не исключение. Они также нуждаются в контроле, особенно, если организация содержит в себе несколько объектов. Проектирование АСКУЭ позволяет выполнять данные задачи и создавать автоматический контроль на объектах любого типа и вида деятельности. Больше о системах смотрите на сайте APS по ссылке https://www.apsgroup.kz/proektirovanie-askuje. Мы же рассмотрим преимущества и эффективность такого подхода, и как необходимо совершать проектирование.
Точный контроль и экономия, как основные преимущества системы АСКУЭ
Автоматизированный процесс сбора и обработки энергетических ресурсов – это возможность выполнять все процессы оперативно. С такими системами:
· освобождаются работники, которые ранее должны были собирать данные о потреблении;
· минимизируются неточности в формировании учета, ведь система работает по четким алгоритмам и обеспечивает точность;
· доступен контроль качества потребляемых энергоресурсов.
Это в разы удобнее для предприятий разного типа – масштабных производств или небольших объектов коммунально-бытового сектора. Все этапы сбора, обработки, сортировки данных выполняются системой. Также АСКУЭ обладает функцией хранения архива с показателями потребления по каждому пользователю.
Установка контрольных объектов позволяет также сэкономить, поскольку сбор данных без системы забирает больше ресурсов и требует вовлеченности большего количества сотрудников. Экономия наступает еще и благодаря возможности контроля ресурсов, и возможности грамотного их распределения и потребления.
Что должно входить в профессиональное проектирование АСКУЭ?
Системы учета и контроля обладают весомыми преимуществами, но только в том случае, если они установлены правильно. Качественные работы могут обеспечить специализированные компании, у которых:
1. Сертифицированная продукция и собственный ассортимент необходимой техники. Это в частности АСКУЭ счетчики, УСПД, связные каналы и оборудование для диспетчерских пунктов. Такую опцию при комплексном обслуживании предлагает компания APS, и подробнее о предложении можете узнать здесь.
2. Обслуживание соответствует технологии и способно обеспечить создание систем учета энергоресурсов по ГОСТу.
3. Надежная репутация на рынке проектирования АСКУЭ. Проектировщик APS – это лидирующая команда в Казахстане в данной сфере, которая выполняет проекты различной сложности и зарекомендовала себя как ответственный исполнитель.
Почему важно, чтобы компания обладала собственным оборудованием для создания систем? Только так проектировщик способен обеспечить и гарантировать качество, ведь он ответственен за комплекс, который разрабатывает и устанавливает.
Также это оптимизирует стоимость всей системы, поскольку не добавляется наценка на технику от поставщиков.
Дополнительно, если компания выступает производителем и ответственной стороной за компоненты системы и комплектующее, это подчеркивает, что в ней работают специалисты высокой квалификации. Таким командам можно доверить проектирование систем учета, чтобы получить профессиональный результат для своего бизнеса или коммунального хозяйства.
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