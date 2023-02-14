Визнати день народження Степана Бандери, 1 січня, загально-національним державним святом та повернути йому звання Героя України.

Таку петицію на сайті Президента України зареєстрував голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

«1 січня 1909 року народився провідник ОУН, Герой України Степан Бандера - лідер, моральний авторитет, ідеолог, практик, аналітик, революціонер, стратег, який умів передбачати на 50 років вперед. Це - людина, яка своєю появою змінила світ і переписала всю історію. Відстоював гідність, самобутність української нації і право на державність у зазіханнях Польщі, нацистської Німеччини, більшовицької імперії, тобто в час, коли держава не мала шансів на існування. Надихаючись покликом Степана Бандери, продовжують формуватися покоління борців за українську ідею. Акцентуючи на трьох аспектах - істричного, сучасного і майбутнього, можна сказати, що Бандера зіграв колосальну роль, бувши легендою ще при житті. Його глибинна філософія надихає і вчить. Його форма боротьби виплекала УПА, а національні чинники вибудували нашу ідею, об'єднавши свідомих українців терміном, похідним від його прізвища - бандерівці», - йдеться в петиції Головка.

На думку політика, «30 років не визнавали Степана Бандери героєм на державному рівні, однак українське суспільство вважало його своїм лідером та прагнуло реалізовувати ідеали, за які не одне покоління віддало свої життя. Про Бандеру писали книги, знімали фільми, споруджували пам'ятники називали вулиці».

Головко нагадав, як в 2010 році Бандера був посмертно нагороджений званням герой України. «Вважається національним героєм України. У 2008 році був визнаний третім зі ста великих українців після Ярослава Мудрого та Миколи Амосова за підсумками голосів в опитуванні громадської думи "Великі Українці". А сьогодні під час російсько-української війни Бандера став символом спротиву. Його любов до України і ненависть до ворога - це найвища цінність і найбільша сміливість, яку перейняла нація. Нація, яка гордо вважає себе бендерівцями. Єдина у світі нація, яка спромоглася чинити опір імперії зла і стійко перемагати. Степан Бандера належить до безсмертних і починає кожен український рік. Враховуючи наведене вище, пропоную на державному рівні в Україні визнати день народження Степана Бандери, 1 січня, загально-національним державним святом та повернути йому звання Героя України», - резюмував Головко.

Нагадаємо, для того, аби петицію розглянув Президент, вона має набрати 25 тисяч підписів.