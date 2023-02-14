Польща планує відправити Україні 60 модернізованих танків Т-72 і PT-91 Twardy, а також 14 німецьких танків Leopard.

Про це повідомив прем'єр Польщі Моравецький в ході прес-конференції з главою Уряду Швеції Ульфом Крістерссоном. Він заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Польща постафвила українській армії вже 250 радянських танків, пише "УНІАН".

"Також ми плануємо поставити додаткові модернізовані 60 танківі ще 14 Leopard", - сказав Моравецький.Крім того, прем'єр висловив сподівання, що Швеція приєднається до країн, які передадуть Україні танки Leopard. "Звичайно, коли справа доходить до танків, я вірю, що коаліція пожертвувань танків Leopard буде рости. Я сподіваюся, що Швеція, у якої понад 100 Leopard, також зможе подарувати частину з них Україні", - додав він.