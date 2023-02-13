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Посольство США закликало своїх громадян не приїжджати до Росії та терміново залишити її через непередбачувані наслідки неспровокованого повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну. Така заява з'явилася на сайті дипломатичної місії.

Серед причин, з яких громадянам США не рекомендують в'їжджати в Росію, в посольстві називають ймовірність переслідування, неправомірного затримання російськими спецслужбами та довільного застосування законів, заборону польотів й обмежені можливості посольства з надання консульської допомоги, пише "УНІАН". 

Зазначається, що можливості уряду США з надання планових або невідкладних послуг громадянам США в Росії сильно обмежені, особливо в районах, віддалених від посольства США в Москві.

У повідомленні наголошується, що після оголошення мобілізації у вересні РФ може відмовити у визнанні подвійного громадянства США, позбавити громадян доступу до консульської допомоги, призвати їх, а також перешкодити виїзду з країни.

Також у посольстві кажуть: громадянам США слід враховувати, що американські кредитні та дебетові картки не працюють у Росії, а можливості електронного переказу зі США вкрай обмежені через запроваджені проти російських банків санкції. 

Посольство США рекомендує уникати будь-яких політичних або соціальних протестів і не фотографувати співробітників служби безпеки РФ.
ForUm

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