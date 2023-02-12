Російські окупанти вже почали свій "великий наступ", але мають з ним "великі проблеми".

"З великим наступом у них великі проблеми. Вони вже почали свій наступ, вони просто не кажуть, що вони його почали, а наші війська його дуже потужно відбивають. Той наступ, який вони планували, вже поступово йде. Але не той наступ, на який вони розраховували", - заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Коментуючи МЗС РФ про готовність Росії до переговорів з Україною "без попередніх умов", Данілов зауважив, що РФ хоче реалізувати проект "Друга Україна".

"У них зараз іде проєкт під назвою "Друга Україна", вони реанімують політтехнологів, які працювали за часів Януковича, очолювали інститути деякі, вони сьогодні вже починають свою брудну роботу на території нашої країни, щоб нас примусити до ситуації, умовно, двох Корей, 1957 року по "38 паралелі"… Деякі з Партії регіонів, а потім ОПЗЖ, які знаходяться за кордоном… по Монако, вони це супроводжують, контактують. Ніякої другої України не буде, буде єдина велика країна", - зазначив секретар РНБО.