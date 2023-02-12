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Лише за три дні наступу під Вугледаром та Авдіївкою російські загарбники втратили щонайменше 103 одиниці військової техніки. Серед втрат 36 бойових танків.

Як повідомляє нідерландський OSINT-проект Oryx, йдеться про втрати окупантів 8-10 лютого. Вражаюча кількість втраченої техніки свідчить про невдалі штурми окупантів поблизу цих населених пунктів.

Водночас українські Сили оборони за цей час втратили 20 одиниць техніки, зокрема 2 танки. Співвідношення російських та українських втрат до вечора 10 лютого становило близько 5:1, загальне співвідношення втрат - 9189 та 2941, або 3,12:1.
ForUm

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