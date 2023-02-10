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Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань проводять спільні обшуки по всій вертикалі митниці.

Про це повідомляє прес-центр СБУ. Зазначається, що СБУ та ДБР у взаємодії з Офісом генерального прокурора проводять сьогодні масштабну спецоперацію.

Вже розпочалися обшуки у центральному апараті Державної митної служби та на Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України, пише "УНІАН".

"Також встановлено близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблоковано. Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем", - йдеться у повідомленні.

Більш детальну інформацю щодо вчинення корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів обіцять надати після завершення першочергових слідчих дій.
ForUm

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