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Китай відхилив запит про телефонну розмову між Міністром оборони США Ллойдом Остіном і міністром оборони Китаю Вей Фенхе після того, як Вашингтон збив китайську повітряну кулю-шпигуна.

Про це в мікроблозі Twitter повідомив репортер національної безпеки Foreign Policy Джейк Дейтч з посиланням на спікера Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Патріка Райдера.

"У суботу, 4 лютого, відразу після того, як були вжиті заходи щодо приземлення повітряної кулі КНР, Міністерство оборони направило запит на дзвінок по захищеній лінії між міністром Остіном і міністром національної оборони КНР Вей Фенге", - йдеться в офіційній заяві.

У Пентагоні відзначили, що зв'язок між збройними силами особливо важливий в такі моменти, тому прихильність США відкритим лініям зв'язку збережеться.
ForUm

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