Затвердження Василя Малюка на посаді голови СБУ рекордною кількістю депутатів (324 голоси «ЗА»), свідчить про його результативну роботу в статусі В.О. голови Служби. Про це пише політолог Тарас Загородній.

«Малюка в Раду приїхав представляти особисто Президент, а опозиція особливо не "нападала". Причина: реальні результати роботи Служби залишають мінімальне поле для критики. І це при тому, що Малюк, судячи з його інтерв’ю, людина підкреслено аполітична (на відміну від багатьох своїх попередників), і явно не збирається будувати політичну кар’єру. При цьому пів року роботи в статусі "в.о." дають можливість говорити про конкретну результативність», - відзначає експерт.

«Саме після того, як Малюк очолив Службу та очистив її від зрадників, відбулися найбільші "бавовни" на території РФ: підрив Кримського мосту; атака дронів на кораблі рф у бухті Севастополя; ліквідації десятків зрадників України в "лнр/днр". Окрема заслуга - очищення України від шкідливого впливу росії на церковне середовище. "Безпекові заходи проти агентів в рясах" - УПЦ (МП) – розроблена та впроваджена СБУ операція. Малюк взявся за "кремлівських агентів", яких не чіпали десятиліттями. Причому всі заходи були проведені юридично вивірено та законно», - акцентує політолог.

Загородній підкреслює, що саме під керівництвом Малюка СБУ отримала позитивний рейтинг довіри від суспільства. «В кінці грудня 2021-го у Служби на чолі з Іваном Бакановим був від’ємний рейтинг довіри. Місяць тому, опитування КМІС зафіксувало, що СБУ на чолі з Василем Малюком - правоохоронний орган з найбільшим рейтингом довіри (63%)», - резюмує Загородній

«Нагадаємо, що Рада затвердила Василя Малюка на посаді голови СБУ рекордними 324 голосами «за». Президент Володимир Зеленський, у виступі перед голосуванням, зазначив, що Василь Малюк під час фактичного керівництва СБУ довів, що "Служба безпеки може бути такою, якою її хоче бачити народ України".