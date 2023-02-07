Збройні сили України здатні завдати удару по території Росії. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов CNN.

«Що стосується російської території, то нам ніхто не забороняє знищувати цілі зброєю українського виробництва. У нас є така зброя? Так, маємо», – сказав Данілов.

Видання зазначає, що країни Заходу заборонили Україні наносити удари по території Росії із західної зброї. Хоча протягом війни на стратегічних об’єктах у Росії постійно відбувалися незрозумілі вибухи, проте Україна ніколи публічно не визнавала відповідальності за ці удари.