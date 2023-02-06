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Кадрових ротацій у сфері оборони цього тижня не буде, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Очікуємо призначення очільників МВС і СБУ. Кадрові зміни у сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться", - написав Арахамія в телеграм-каналі в понеділок.

У свою чергу заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") також підтвердила, що відставок і призначень у Міністерстві оборони та Міністерстві стратегічної промисловості не очікується.

"Щодо Міноборони та Мінстратегпрому – поки призупинили, цього тижня відставок та призначень не буде", – написала Безугла у фейсбуці в понеділок.

У коментарях вона наголосила, що розгляд кадрових питань у цих міністерствах поставлено на паузу, оскільки є "ризики для системи в цілому перед "Рамштайном" та враховуючи можливий наступ" армії Російської Федерації.

Раніше Арахамія повідомляв, що Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні розгляне відставку міністра оборони Резнікова. За його словами, очолити Міноборони може нинішній начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Голова фракції також зазначив, що Резнікова планують перевести на посаду глави Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.
ForUm

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