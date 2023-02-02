Вино в Италии – это важная часть культуры. Итальянцы не рассматривают легкий спиртной напиток из винограда как алкоголь. В их культуре это обязательная составляющая Dolce vita – сладкой жизни. В Италии вина Кьянти относятся к самым популярным сортам. Первые упоминания датируются 1398 годом. В исторических источниках упоминаются поселения в центральной Тоскане, где впервые виноделы готовили Кьянти. Сегодня на этих винодельческих территориях производят Кьянти Классико – самый ценный образец из линейки. Даже сейчас в продаже можно найти вино, разлитое в широкие бутыли из тонкого стекла, которые обернуты лыком для придания прочности.

Особенности производства и виды

Вина Кьянти готовят из винограда сорта Санджовезе. Согласно строгим стандартам объем винограда этого сорта в купаже не менее 70-80%. Это контролируемые по происхождению напитки. В зависимости от региона и условий произрастания, ягоды Санджовезе различаются вкусовыми и ароматическими нюансами, что сказывается на органолептических свойствах готового вина. С учетом особенностей производства и сырья выделяют виды:

Кьянти. Молодые вина, которые характеризуются насыщенным рубиновым цветом, повышенной кислотностью и выраженными фруктовыми нотками в букете. Обязательный период выдержки – 4 месяца.

Кьянти Классико. Изготавливаются из винограда Санджовезе, который выращивают в исторических зонах. Срок выдержки – не менее 7 месяцев. Вина отличаются пурпурно-красным ярким цветом и насыщенным вкусом.

Кьянти Классико Ризерва. Производятся исключительно из винограда Санджовезе без добавления других сортов. Вина выдерживают в бутылках или бочках не менее 3 лет. В результате напиток становится густым с выразительным вкусом, богатым вкусовыми оттенками ягод и специй. Отличается гранатовым цветом, переливается на свету сверкающими бликами. Крепость – не меньше 12,5%. Доля этого напитка в общей массе вин Кьянти составляет 20%.

В молодых винах легко прослеживаются нюансы трав и фруктов. Выдержанный напиток приобретает кофейные, табачные, вишневые нотки. Часто на этикетке присутствует черный петух – символ консорциума виноделов, которые производят Кьянти. Однако в консорциум входят не все производители.

Дегустационные характеристики и правила подачи

Пряное вино не всегда становится лучше после выдержки. Напитки с 3-5 летней выдержкой обычно предназначены для энофилов и гурманов – любителей и знатоков вина. Крепость напитка – 11,5-12,5%. В аромате напитка опытный сомелье различит нотки вишни, фиалки, специй, красных яблок. Благодаря повышенной кислотности вино способствует лучшему усвоению еды. Его часто подают на стол во время обеда и ужина в качестве дижестива.

Кьянти разливают в большие бокалы, которые помогают раскрыться вкусу и аромату полнотелых красных вин. Температура напитка перед подачей 14-16°C. Оптимальная температура Кьянти Классико Ризерва – 16-18°C. Все вина из линейки Кьянти превосходно гармонируют с блюдами итальянской кухни. Их подают к мясным, рыбным, овощным блюдам, грибам и морепродуктам. Лучшие вкусовые сочетания – с лазаньей, козьим сыром, моцареллой, пармезаном, макаронами болоньезе, пиццей.