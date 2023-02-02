Анджей Дуда вважає за необхідне посилити потенціал військової інфраструктури та присутності НАТО у Польщі та Латвії

Президент Польщі Анджей Дуда закликав надати Україні «конкретні гарантії безпеки». Про це політик наголосив у рамках прес-конференції з президентом Латвії в Ризі, цитує польське видання dorzeczy.pl.

За словами політика, це має відбутися до літнього саміту НАТО, який триватиме у Вільнюсі 11-12 липня.

Президент Польщі наголосив необхідності посилити потенціал військової інфраструктури та присутності Альянсу у Польщі, Латвії та інших країнах із рівня батальйонних груп, на рівень бригади, пише "Главком".



Крім того, він зазначив, що Польща та Латвія продовжують підтримувати зусилля України щодо вступу до НАТО та ЄС. А також зазначив, що і Польща, і Латвія продовжують політику підтримки України. «Українська армія має отримати від нас достатньо техніки, щоб мати можливість зупинити наступ, а потім дати відсіч російській армії, щоб повернути собі окуповані території», – прокоментував політик. У цьому контексті він закликав надати Україні «конкретні гарантії безпеки».