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Новий пакет військової допомоги Україні від Італії, ймовірно, включатиме зброю для захисту від російських ракетних атак.

Про це CNN заявив Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто. Він сказав, що Італія прихильна виконанню запитів України на поставку зброї для зміцнення її оборони, проте відмовився повідомити будь-які подробиці. 

За словами Кросетто, будь-яке рішення щодо постачання засобів протиповітряної оборони Україні буде прийматися спільно з Парижем. У прес-службі Міністерства оборони Італії повідомляють, що зараз Уряд працює над шостим пакетом військової підтримки України.
ForUm

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