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Міністерство фінансів США заявило, що не має жодних ознак використання американських коштів в Україні не за призначенням. Про це повідомляє агентство Reuters у вівторок, 31 січня.

У Мінфіні США зазначили, що продовжуватимуть тісно співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити наявність відповідних гарантій для запобігання корупції. Це був перший коментар Казначейства з цього питання після того звинувачень чиновників у корупції, пише Reuters.

"У нас немає жодних ознак того, що американські кошти були використані в Україні не за призначенням. Ми вітаємо поточні зусилля української влади щодо співпраці з нами задля забезпечення належних гарантій, щоб допомога США дійшла до тих, для кого вона призначена", - заявила речниця Казначейства Меган Аппер у відповідь на запит Reuters.

Аппер сказала, що Казначейство продовжить тісно співпрацювати зі Світовим банком щодо відстеження виплат США, "щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням, а також з Україною та іншими партнерами для боротьби з корупцією".
ForUm

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