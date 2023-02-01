Колишній прем'єр-міністр Великобританії Джонсон зустрінеться цього тижня з американськими республіканцями з метою чинити тиск на США, щоб вони продовжували допомагати Україні.

Джонсон повинен виступити в приватному республіканському клубі у Вашингтоні сьогодні ввечері, заявив конгресмен Джо Вілсон, член Комітету Палати представників у закордонних справах. Він також повинен зустрітися з групою сенаторів-республіканців, заявив сенатор США Тодд Янг, хоча і сказав, що не знає точних термінів переговорів, повідомляє Reuters.

Потім у планах Джонсона обговорити в Atlantic Council необхідність "єдності і підтримки Заходу для України і того, що ще можна зробити проти загрози, яку становить Росія".

Видання нагадало, що республіканці отримали більшість у Палаті представників на початку цього року і деякі з них закликали припинити військову та іншу допомогу Україні.

У свою чергу Джонсон прагнув позиціонувати Великобританію як головного союзника України на Заході і продовжує робити це.