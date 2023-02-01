США готують черговий пакет військової допомоги Україні на суму $2 млрд, який має передбачати далекобійну артилерію та боєприпаси, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело.

"Людина, знайома з цим питанням, заявила в ніч на вівторок, що адміністрація президента США Джо Байден поставить Україні далекобійну артилерію та боєприпаси в межах нового пакету військової допомоги $2 млрд", - передає агентство.

"Новий пакет допомоги переважно передбачатиме артилерію та снаряди, він не міститиме новітніх зразків озброєнь на кшталт ракет великої дальності, сказало джерело на умовах анонімності, тому що про ці плани ще не оголосили", - пише Bloomberg.

За інформацією західних ЗМІ, очікується передання Україні артбоєприпасів GLSDB із дальністю 150 км.

Напередодні Байден заявив, що планує обговорити з президентом України Володимиром Зеленським питання щодо подальших постачань озброєнь Україні.