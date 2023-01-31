Кольца — это одни из самых популярных и всеми любимых ювелирных изделий, которые носят девушки и парни. Они отличаются по технологии обработки, пробе металла и многим другим параметрам. Кольцу могут приписывать самые разные свойства и значения в зависимости от его вида. Оно может быть символом любви и супружеской верности, талисманом, оберегом или просто модным аксессуаром. Вы можете заказать подобные изделия с доставкой в интернет-магазине Золотой Век.

Разновидности колец

Современные ювелирные кольца могут похвастаться огромным разнообразием, но постараемся выделить наиболее популярные виды:

Обручальные. Это всем известные парные символы любви и верности, которые супруги носят на безымянных пальцах. Классические модели изготавливают из золота, но в последнее время набирают популярность и серебряные аксессуары. Коктейльные. Так называют яркие украшения с бриллиантами или другими драгоценными камнями, которые используются для создания вечерних или праздничных образов. Короны. Это изящные изделия для девушек, которые выглядят как миниатюрная имитация головного убора монарха. Христианские обереги. Аксессуары с надписью “Спаси и сохрани” никогда не утратят актуальность. Незамкнутые кольца. Это оригинальные и стильные аксессуары в виде незамкнутой окружности, завоевавшие сердца многих современных девушек. Дорожки. Такие украшения инкрустируют мелкими бриллиантами, сапфирами, фианитами или другими камнями по всему внешнему диаметру окружности. Фаланговые. Смелые девушки не стесняются демонстрировать свое уникальное чувство стиля и понимание моды, одевая эти особые колечки на фаланги пальцев. Перстни и печатки. Они популярны среди мужчин разных возрастов, могут декорироваться камнями, узорами, гравировками и т. д.

Как правильно носить кольца?

Если раньше на безымянном пальце носили только обручальные кольца, то теперь не все так однозначно. Современные модницы очень любят нарушать традиции, одевая на этот палец яркие золотые украшения с камнями или даже серебряные изделия. Кольцо на указательном пальце считается признаком уверенного в себе человека, который ощущает собственную силу и власть. Вот почему руководители компаний и другие влиятельные мужчины носят стильные печатки именно так.

На среднем пальце и мизинце довольно часто носят разные украшения девушки. Большой палец используется реже всего, поскольку для него сложно подобрать подходящий размер, да и в целом аксессуары на нем смотрятся слишком самобытно. Однако творческие личности на такое иногда решаются.