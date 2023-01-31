У своїй авторській колонці Ерік Гозлан, директор неурядової організації "Міжнародна рада з питань дипломатії та діалогу", яка працює на Близькому та Середньому Сході, пише про те, хто може стати надією для Ливану. Наводимо повний текст колонки:

«У той час як Ліван переживає безпрецедентну кризу, в країні починає формуватися новий політичний клас. Омар Арфуш є найбільш промовистим прикладом цього покоління, яке прагне відбудувати Ліван.

Ліванський парламент досі не зміг обрати наступника Мішеля Ауна, президента республіки, який залишив свій пост 31 жовтня. Президента немає, але, що ще більш серйозно, немає і уряду після його відставки 1 листопада. Більше того, парламент більше не уповноважений приймати закони до призначення президента, якого він не може обрати. Таким чином, всі виконавчі та законодавчі інститути заблоковані.

За даними Світового банку, Ліван "переживає одну з найгірших економічних криз у світі з 1850 року. Ліванський фунт втратив 95% своєї вартості з кінця 2019 року, а інфляція досягає немислимих висот.

У сучасному Лівані значна кількість дітей не відвідує школу, 80% населення живе за межею бідності, а система водопостачання настільки застаріла, що в країну повернулася холера».

Про це 24 листопада заявила Алія Назар, заступник директора мікрофінансової неурядової організації Al Majmoua, в ефірі France Culture: "Дійсно, те, що ми спостерігаємо сьогодні в Лівані, - це величезна криза довіри до ліванських інституцій та їхньої здатності, або навіть бажання, дійсно вивести країну з кризи. Існує справді безсилля держави гарантувати доступ до основних прав і послуг, таких як вода, їжа, освіта, електрика, медичне обслуговування. Остання криза з холерою ще раз показала, що існують серйозні структурні недоліки.

Як директор неурядової організації "Міжнародна рада з питань дипломатії та діалогу", яка працює на Близькому та Середньому Сході, я спостерігаю, що в цій країні починає формуватися новий політичний клас. Омар Арфуш є найбільш промовистим прикладом цього покоління, яке хоче відбудувати Ліван.

Хто такий Омар Арфуш?

Омар Харфуш - підприємець, який працював у багатьох країнах. Хоча в Європі він відомий як музикант, ліванці вже багато років цінують його відданість своїй країні. Він отримав освіту в консерваторіях України, володіє шістьма мовами.

Чому Омар Арфуш є надією для Лівану?

Омар Арфуш має волю до створення третьої республіки шляхом модернізації багатьох секторів:

Зміна системи голосування на ліванських виборах

На його думку, президент республіки повинен обиратися загальним голосуванням, це надасть реальну владу президенту.

Він також хоче скасувати конфесійну систему. Досі різні посади у виконавчій та законодавчій гілках влади розподіляються відповідно до віросповідання.

Зміна податкової системи

Для Омара Арфуша ліванська податкова система застаріла. Тому він пропонує справедливий і перерозподільний податок. Цей податок буде пропорційний доходу мешканців.

Боротьба з корупцією

Ліван має прикрий привілей посідати 154 місце зі 180 країн у світовому рейтингу Transparency International за рівнем сприйняття корупції. Омар Арфуш хоче створити незалежний судовий антикорупційний центр.

Зміна судової системи

Для Омара Арфуша першою битвою має стати боротьба за незалежне правосуддя, і для цього він хоче створити нову судову систему країни.

Сприяння рівності між чоловіками та жінками в Лівані

Омар Арфуш вже багато років відомий своєю боротьбою проти дискримінації між чоловіками та жінками. У 2000 році він засудив домагання та насильство, жертвами яких стали молоді моделі з боку деяких менеджерів агентства Elite.

У вересні 2021 року він організовує першу конференцію у французькому Сенаті, щоб попросити змінити закон про термін давності за сексуальні злочини. Була подана пропозиція про ухвалення європейськоїрезолюції.

У жовтні 2022 року він організовує другу конференцію в Європейському парламенті, щоб спонукати Європу до більш рішучих дій у боротьбі з насильством щодо жінок.

Омар Арфуш хоче скасувати маловідомий ліванський закон: якщо ліванка виходить заміж за іноземця, то діти цієї жінки не зможуть мати ліванського громадянства. Внаслідок цього правила багато дітей опиняються без громадянства у своїй країні.

Відновлення міжнародної ролі Лівану

Омар Арфуш розглядає газову угоду між Ліваном та Ізраїлем як економічну мирну угоду. Він хоче, щоб це стало першою угодою, яка зробить його країну і регіон процвітаючими.

Омар Арфуш веде переговори з усіма ліванськими партіями, щоб відновити велич своєї країни, але особливо для того, щоб створити єдність між ліванцями в країні і ліванцями в діаспорі.

Як і будь-який кандидат, який хоче змінити свою країну, Омар Арфуш буде піддаватися критиці з боку тих, хто довів Ліван до такого стану. Маріано Хосе, іспанський письменник 19 століття, писав про таких людей, як цей кандидат: "Геній, як кедр Лівану, росте на вершинах. Він росте і зміцнюється в бурі, а не на мілині».