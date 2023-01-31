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Танки, які Велика Британія пообіцяла передати Україні, прибудуть на фронт до літа. Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, передає Sky News.

«Це буде ближче до літа, або в травні – це буде, ймовірно, ближче до Великодня»), – сказав Воллес, відповідаючи на запитання в парламенті.

Також Воллес зазначив, що з міркувань безпеки він також не може назвати графік тренувань для українських військових на британських танках. Але він додав, що тренування розпочнеться з навчання їх індивідуальному керуванню машинами, а потім перейде до бойових дій у складі підрозділів.Нагадаємо, британський уряд відправить 14 танків Challenger 2 в Україну, щоб допомогти Києву в боротьбі з російськими військами.
ForUm

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