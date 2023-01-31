Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що повномасштабного вторгнення РФ можна було б уникнути, якби країни послідовно та сміливо вели б Україну в НАТО.

У колонці для The Washington Post Джонсон зауважив, що країни Заходу десятиліттями використовували дипломатичну двозначність на тему НАТО і України – "і це закінчилося повною катастрофою".

"Ми роками розповідали українцям, що ми проводимо політику "відкритих дверей" в НАТО, і що вони мають право "обирати свою долю", і що Росія не повинна мати права вето. І весь цей час ми недвозначно давали зрозуміти Москві, що Україна ніколи не вступить до Альянсу – бо дуже багато членів НАТО самі застосують своє право вето. Результат – найгірша війна в Європі за останні 80 років. Президент Росії Володимир Путін зруйнував незліченну кількість життів, домівок, надій і мрій", - пише Джонсон.

Політик зауважив, що Путін вторгся не тому, що думав, що Україна збирається вступити в НАТО - він завжди знав, що це малоймовірно, повідомляє "УНІАН".

"Він напав на Україну, тому що вважав – і мав численні докази цього – що ми не дуже серйозно ставилися до захисту України". Якби ми були достатньо сміливими і послідовними, аби привести Україну в НАТО – якби ми дійсно мали на увазі те, що говорили, – то цієї повної катастрофи можна було б уникнути", - зазначив він.

Джонсон додав, що підтримка членства в НАТО в Україні дуже висока, 83% українців вважають, що Україна має стати членом Альянсу. Водночас українська армія з надзвичайною майстерністю і хоробрістю воює з використанням техніки НАТО. Як зазначив Джонсон, "не НАТО могло б навчати українців, як вести війну – насправді, є багато того, чого вони могли б навчити нас".

Він наголосив, що "українці повинні отримати все необхідне, щоб закінчити цю війну якомога швидше".