Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключати можливості постачання винищувачів Україні, але тільки в тому випадку, якщо це не призведе до ескалації і не зашкодить обороноздатності французької армії.

"По суті, ніщо не заборонено", - сказав Макрон під час поїздки до Нідерландів, відповідаючи на питання про можливість постачання винищувачів.

"Ми розглядатимемо кожен випадок окремо", - додав він.

При цьому французький лідер зазначив, що постачання озброєнь Україні допустиме, якщо вони "не призведуть до ескалації" і "не послаблять армію Франції".

Раніше у січні видання Politico із посиланням на джерела повідомляло, що представники західних країн ведуть внутрішні обговорення можливості передачі винищувачів Україні.

До цього влада ФРН ухвалила рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2 і дала союзникам дозвіл на те, щоб і вони постачали танки Leopard 2 в Україну.

Також президент США Джо Байден оголосив про рішення надіслати Україні 31 танк M1 Abrams.