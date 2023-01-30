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У понеділок, 30 січня, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України, пославшись на інші держави, які змінили свою політику ненадання зброї країнам у стані конфлікту після вторгнення Росії.

Про це він сказав під час виступу в Сеулі, повідомляє Reuters.

Так, Столтенберг подякував Південній Кореї за надання Україні нелетальних засобів, але закликав її зробити більше, додавши, що існує "термінова потреба" в боєприпасах.

"Я закликаю Республіку Корея продовжувати й активізувати конкретне питання військової підтримки. Зрештою, це рішення приймати вам, але я скажу, що кілька союзників по НАТО, політика яких забороняла експортувати зброю в країни, що перебувають у стані конфлікту, зараз змінили цю політику", – сказав він.

Столтенберг звернув увагу, що такі країни, як Німеччина, Швеція та Норвегія, мали подібну політику, але змінили її.

"Якщо ми не хочемо, щоб самодержавство та тиранія перемогли, то їм потрібна зброя, це реальність", – сказав Столтенберг, маючи на увазі Україну.

Глава НАТО повідомив, що "надзвичайно важливо", щоб Росія не виграла цю війну, не лише для українців, але й щоб уникнути неправильного повідомлення авторитарним лідерам, у тому числі в Пекіні, що вони можуть отримати те, чого хочуть силою.

Як пише видання, Столтенберг наголосив, що події в Європі та Північній Америці взаємопов’язані з іншими регіонами, і що альянс хоче допомогти впоратися з глобальними загрозами шляхом розширення партнерства в Азії.
ForUm

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