Міжнародний комітет Червоного хреста досі не направив делегацію до Оленівки, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вони не знають обставини злочину, а також статки наших людей, які досі там. Нам потрібні нові підходи, нові організації", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Він зазначив, що "Україна знайде всіх злочинців, причетних до трагедії в Оленівці, внаслідок якої загинуло 50 українських військовополонених".

"Жахливий теракт в Оленівці. Пройшло вже 6 місяців з моменту російського злочину, який ми не дозволимо забути нікому. Ми боремося за покарання винних і пам'ятаємо всіх загиблих. Знайдемо всіх злочинців та притягнемо їх до відповідальності, а Росія відповість на міжнародний трибунал", - наголосив він.