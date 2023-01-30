Крим може стати наступним великим полем битви, яке вирішить результат війни в Україні.

Про це заявив колишній командувач армією Сполучених Штатів Америки в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю Insider. За його словами, Україна ніколи не буде в безпеці і не зможе відновити свою економіку, поки Росія зберігає контроль над Кримом.

"Вирішальною територією для цієї війни є Крим. Український уряд знає, що він не може погодитися з тим, щоб Росія зберегла контроль над Кримом", - сказав Ходжес.Він переконаний, що в найближчі кілька місяців Україна встановить умови для можливого звільнення півострова. Ходжес зазначив, що українській армії необхідно отримати від союзників танки і високоточну ударну зброю великої дальності, щоб вигнати російські війська з Криму.

На його думку, звільнення Криму може бути досягнуто за рахунок ізоляції півострова повітряними і наземними ударами для роз'єднання і порушення основних шляхів сполучення Росії з Кримом - Керченського мосту і так званого сухопутного мосту.

Як тільки Крим буде ізольований, Україні потрібно буде використовувати "широкий спектр систем дальнього радіусу дії проти незахищених російських об'єктів і угруповань в Криму, що зробить їх неспроможними і змусить їх піти", вважає Ходжес.