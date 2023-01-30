також у роздiлiПолiтика
В ОП кажуть про прискорені переговори щодо авіації та далекобійних ракет 13
Малюк перетворює СБУ на український Моссад і очищає її від агентів Росії, - експерт 39
Франція та Італія замовлять для України 700 зенітних ракет 14
Данілов натякнув на передачу Україні F-16 16
ЄС подовжила санкції проти Росії ще на півроку 14
Тищенка виключили з фракції "Слуга народу" за Таїланд 15
Польща надасть Україні ще 60 танків 14
МЗС: Голокост є трагічною сторінкою історії світу і України 11
Кирилл Тимошенко понесет ответственность за сотрудничество с ОПЗЖ? В сети вспомнили скандалы с экс-замом Ермака 46
Канада може приєднатись до танкової коаліції 17
Виробник винищувачі F-16 зробив важливу заяву по Україні 48
Залужний обговорив з Міллі пакет допомоги 17
Є докази, які говорять, що банкір Кірєєв працював на Росію, - експерт 38
СБУ виявила найбільшу за час війни мережу навідників у Дніпрі, - експерт 43
РНБО запровадила санкції проти священиків РПЦ 23
Євросоюз вже допоміг Україні на 50 млрд євро 14
Заступник ОП Тимошенко написав заяву на звільнення 25
Макрон назвав три умови постачання танків в Україну 38

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія сподівається затягнути війну.

Про це він сказав у своєму відеозверненні. "Росія сподівається затягнути війну, виснажувати наші сили. Отже, ми маємо зробити час нашою зброєю. Маємо пришвидшити події, пришвидшувати постачання і відкриття нових потрібних збройних опцій для України", - наголосив Зеленський.

Він додав, що цього тижня Україна має вагомі оборонні результати у стосунках зі Сполученими Штатами Америки, Німеччиною, Польщею, Канадою, Бельгією, Норвегією, Італією та іншими країнами.

"Наступний тиждень маємо зробити не менш сильним для нашої оборони", - підкреслив президент.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

6