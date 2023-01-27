Угорщина накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються ядерної енергетики, заявив прем’єр-міністр Віктор Орбан. Про це повідомляє Reuters у п’ятницю, 27 січня.

Україна закликала 27 країн ЄС накласти санкції на російську державну атомну енергетичну компанію "Росатом", але Угорщина планує блокувати ці намагання, пише агентство. Орбан повторив, що на санкції ЄС щодо атомної енергетики Росії "очевидно, необхідно накласти вето".

"Ми не дозволимо реалізувати план включення атомної енергетики в санкції. Про це не може бути й мови", - цитує Reuters прем'єра Угорщини.

Угорщина, яка є членом ЄС, неодноразово критикувала санкції ЄС щодо Росії через її вторгнення в Україну, заявляючи, нібито вони не змогли суттєво послабити РФ, водночас ризикуючи знищити європейську економіку.