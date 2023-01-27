Роль російського олігарха Романа Абрамовича у переговорах між Україною і Росією ослабла. Зараз він виконує функцію посередника в локальних обговореннях про обмін полоненими і вивезення товарів.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела у своєму свіжому матеріалі. Як повідомили журналісти, американські і європейські офіційні особи вважали, що Абрамович підготує грунт для змістовних переговорів з Путіним, тому що має тісні зв'язки з кремлівським диктатором. Однак зараз від цих очікувань відмовилися.

Після провалу переговорів у квітні стало зрозуміло, що російський олігарх не зможе зіграти ключову роль посередника для завершення війни дипломатичним шляхом. Західні та українські чиновники більше не розраховують на такий результат. Абрамович продовжує залишатися контактною особою, але вже в локальних домовленостях про обмін полоненими, транспортування зерна з України та аміаку з Росії.