також у роздiлiСвiт
Угорщина знову накладе вето на санкції ЄС проти Росії
Путін добиває економіку РФ: банківський сектор отримав у 12 разів менше прибутку 10
ЄС каже, що ситуація з газом краща, ніж в минулі роки 57
Ізраїль завдав удару по сектору Газа 50
Німеччина підтвердила незмінність позиції щодо Путіна 47
G7 та Австралія узгодили граничну ціну на російську нафту 57
ISW: Росія обманює росіян щодо строчників в Україні 38
Пентагон прокоментував можливість застосування ядерної зброї Росією 57
Британська прем'єрка йде з посади 47
Bloomberg: Європа зможе перезимувати без російського газу 67
На "Північному потоці-1" та "Північному потоці-2" стали вибухи і витік газу 54
ОЕСР: Війна в Україні матиме більший вплив на світову економіку, ніж очікувалось 93
ЄС визнав, що Угорщина більше не може вважатися демократією 82
США з наступного року видобуватимуть рекордну кількість нафти 65
Серби будують барикади та готуються воювати з Косово 72
Грозит ли миру голод из-за войны России с Украиной? 305
Ле Пен після війни в Україні готова взаємодіяти з РФ, щоб запобігти її альянсу з Китаєм 66
Франція намагається переконати Європу заборонити імпорт нафти з РФ 64

Роль російського олігарха Романа Абрамовича у переговорах між Україною і Росією ослабла. Зараз він виконує функцію посередника в локальних обговореннях про обмін полоненими і вивезення товарів.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела у своєму свіжому матеріалі. Як повідомили журналісти, американські і європейські офіційні особи вважали, що Абрамович підготує грунт для змістовних переговорів з Путіним, тому що має тісні зв'язки з кремлівським диктатором. Однак зараз від цих очікувань відмовилися.

Після провалу переговорів у квітні стало зрозуміло, що російський олігарх не зможе зіграти ключову роль посередника для завершення війни дипломатичним шляхом. Західні та українські чиновники більше не розраховують на такий результат. Абрамович продовжує залишатися контактною особою, але вже в локальних домовленостях про обмін полоненими, транспортування зерна з України та аміаку з Росії.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

8