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На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, у 2022 році банківський сектор агресора отримав у 12 разів менше прибутку, ніж у 2021-му.

Як повідомляє російський "Коммерсантъ" з посиланням на дані Центробанку РФ, у 2022 році банківський сектор країни-окупанта отримав 203 млрд рублів, у той час, як роком раніше прибуток становив 2,4 трлн рублів. 

"Прибуток значно знизився щодо рекордного результату 2021 року, коли банки заробили 2,4 трлн руб. Разом з тим збитки першого півріччя 2022-го перевищували 1,5 трлн рублів в основному через валютну переоцінку",-йдеться в матеріалі.
ForUm

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