Народного депутата Миколу Тищенка виключено зі складу парламентської фракції "Слуга народу", повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", - написала Палійчук у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

Днем раніше Тищенка було звільнено з посади заступника голови фракції, а голова фракції Давид Арахамія скликав термінове засідання, щоб виключити його з фракції.

За інформацією ЗМІ, Тищенко 27 січня планував провести в Бангкоку в готелі Novotel зустріч із представниками української громади для "обговорення питань покращення взаємодії". Цю інформацію підтвердили у пресслужбі посольства України у Таїланді. Водночас, згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, народні депутати та державні службовці під час воєнного стану можуть виїжджати за межі країни виключно у службові відрядження.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не підписував розпорядження про відрядження Тищенка до Таїланду.