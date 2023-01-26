Авто з США – це надійні, потужні і якісні машини, які можна придбати вдвічі дешевше, ніж аналогічні моделі на європейському ринку. Головне – знайти де і як купити. Цьому питанню і присвячена стаття.

Де купують б/в автомобілі із Америки?

Зазвичай авто з Америки викуповують на спеціальних аукціонах. На них потрапляють переважно автомобілі, конфісковані у власників через неможливість сплатити фінансові зобов’язання. Часто мова йде не про приватних осіб, а про автопарки великих компаній. Далі все просто: вам потрібно знайти на аукціоні лот (модель і марку машини, яку ви хочете придбати) та виграти торги, тобто запропонувати найбільшу суму. При цьому варто не переграти самого себе і не переплатити. Тут потрібно вміти грати у стратегію. Потім авто доставляється у морський порт, далі – морем до України, а вже після перетину кордону розмитнюється і оформлюється на вас як на офіційного власника.

Переваги покупки

Купити авто з США вигідно одразу по кільком причинам:

Фінансова економія. Якісну машину – приміром, як Хюндай Елантра 2017 року – можна купити лише за 7,5 тис. доларів, тобто майже вдвічі дешевше, аніж на європейському чи українському ринку;

Гарний технічний стан автомобілів. Перед тим, як виставити на продаж, кожен лот ретельно перевіряють і проводять незалежну експертизу;

Великий вибір. Можна підібрати цікаві варіанти американського, японського, європейського (передовсім німецького) автопрому. Окремо потрібно відзначити широкий асортимент електромобілів із зарядом акумулятора на 300+ кілометрів;

Чиста історія машини. Жоден із автомобілів не крадений, не задіяний в кримінальних справах. Також повністю відсутні машини після затоплення чи аварій.

Звісно, є і мінуси, і головний – це час. На викуп і доставку може знадобитись до 6-8 місяців. Щоправда, термін можна значно скоротити (подекуди до 40 днів), якщо звернутись за допомогою до професіоналів.

Вам знадобиться допомога професіоналів

І ви її отримаєте, якщо звернетесь у компанію Car Hunter. Компанія займається викупом американських автомобілів і їх доставкою в Україну вже тривалий час, і за рахунок досвіду, кваліфікації співробітників і зв’язків серед партнерів знає, як зекономити час і гроші. Тому придбати авто для вас буде значно дешевше навіть з урахуванням оплати послуг компанії – різниця в ціні у порівнянні із аналогічними автівками в Україні може досягати 70%. Викуп відбувається під ключ – варто лише назвати модель і бюджет. Більше інформації ви знайдете на офіційному сайті компанії Car Hunter.