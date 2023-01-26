також у роздiлiПолiтика
Канада може приєднатись до танкової коаліції 8
Залужний обговорив з Міллі пакет допомоги 11
Є докази, які говорять, що банкір Кірєєв працював на Росію, - експерт 29
СБУ виявила найбільшу за час війни мережу навідників у Дніпрі, - експерт 33
РНБО запровадила санкції проти священиків РПЦ 19
Євросоюз вже допоміг Україні на 50 млрд євро 11
Заступник ОП Тимошенко написав заяву на звільнення 17
Макрон назвав три умови постачання танків в Україну 28
Джонсон знову приїхав в Україну до Зеленського 18
Польща хоче створити міжнародну коаліцію для допомоги Україні танками 18
Марокко відправило Україні танки Т-72 20
США визнали ПВК "Вагнера" злочинною організацією 45
ЗМІ: США рекомендують Україні почекати з новим масштабним наступом 43
Резніков: Зло буде переможене 23
Зеленський та Ердоган поговорили про зернову угоду 24
На Рамштайні не вирішили питання з танками для України 35
Кім у Давосі закликав дати Україні зброю 45
Дуда анонсує вирішальний момент війни та просить танків для України 59

Компанія, яка виробляє американські винищувачі F-16, готова постачати літаки європейським країнам, які передаватимуть свої винищувачі Україні.

Як пише Financial Times, операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон заявив, що ведеться багато розмов про передачу винищувачів F-16 третім сторонам, тобто про реекспорт іншими країнами американських винищувачів в Україну для захисту її повітряного простору. Він додав, що його компанія не бере безпосередньої участі в переговорах, проте "збирається нарощувати виробництво літаків F-16 у Грінвіллі (Південна Кароліна), щоб досягти того рівня, коли ми зможемо досить ефективно підтримувати будь-які країни, які вирішать здійснити передачу літаків третім сторонам, щоб допомогти у вирішенні поточного конфлікту".

Як пише видання, Білий дім відхилив прохання України про надання сучасних винищувачів F-16. Це сталося через побоювання, що літаки можуть бути використані для нанесення ударів по російській території.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

13