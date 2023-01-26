Компанія, яка виробляє американські винищувачі F-16, готова постачати літаки європейським країнам, які передаватимуть свої винищувачі Україні.

Як пише Financial Times, операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон заявив, що ведеться багато розмов про передачу винищувачів F-16 третім сторонам, тобто про реекспорт іншими країнами американських винищувачів в Україну для захисту її повітряного простору. Він додав, що його компанія не бере безпосередньої участі в переговорах, проте "збирається нарощувати виробництво літаків F-16 у Грінвіллі (Південна Кароліна), щоб досягти того рівня, коли ми зможемо досить ефективно підтримувати будь-які країни, які вирішать здійснити передачу літаків третім сторонам, щоб допомогти у вирішенні поточного конфлікту".

Як пише видання, Білий дім відхилив прохання України про надання сучасних винищувачів F-16. Це сталося через побоювання, що літаки можуть бути використані для нанесення ударів по російській території.