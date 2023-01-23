Нова міжнародна коаліція для допомоги Україні сучасними танками і військовим обладнанням може бути створена в разі, якщо Німеччина так і не ухвалить рішення про постачання Києву танків Leopard, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю агентству РАР.

"Я намагаюся ретельно підбирати слова, проте скажу прямо. Україна і Європа виграють цю війну – з Німеччиною або без", - зазначив голова польського уряду, коментуючи зустріч контактної групи з надання військової допомоги Україні у форматі Рамштайн.

Він наголосив, що Польща не має наміру пасивно спостерігати за тим, як "Україна спливає кров'ю".

Моравецький додав, що ФРН не повинна пускати в дію всі свої ресурси для того, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії, заявивши, що Німеччині достатньо буде надати лише невеликий відсоток озброєння і військової техніки, "що вже буде прогресом".

"Ворог на Сході, а ми витрачаємо час на дискусії, які нічого доброго не приносять", - підсумував він.

У свою чергу голова Бюро міжнародної політики канцелярії польського президента Марцін Пшидач заявив в ефірі телеканалу TVN24, що вже через кілька днів Польща починає вчити українських військових експлуатації танків Leopard 2.

Пшидач наголосив, що тренування триватимуть, незважаючи на те, що рішення про передання Києву німецьких танків ще не ухвалено.