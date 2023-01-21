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Вашингтон назвав ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією. Тепер США планують ввести санкції проти приватної військової компанії Євгена Пригожина.

За даними видання Reuters, обмеження планують ввести вже наступного тижня.

"У координації з цим визначенням, наступного тижня ми також введемо додаткові санкції проти "Вагнер" та мережі її підтримки на декількох континентах. Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку представляє "Вагнер", в тому числі через його постійну серйозну злочинну діяльність",- йдеться в повідомленні.

Згідно з указом президента США Джо Байдена, визнання ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією передбачає заморожування будь-яких активів в США та заборону для американців надавати кошти, товари або послуги для цієї ПВК.

"Цими та іншими діями ми хочемо звернутися до будь-якої компанії, яка розглядає можливість надання підтримки "Вагнеру", з таким меседжем: "Вагнер" - це злочинна організація, яка здійснює широкомасштабні звірства та порушення прав людини, і ми будемо невпинно працювати над тим, щоб ідентифікувати, підірвати, викривати та переслідувати тих, хто допомагає "Вагнеру", - підкреслюється в повідомленні.
ForUm

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