Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій виключило Київ з переліку територій можливих бойових дій. Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції, передають Українськi Новини.

"Наказом Мінреінтеграції місто Київ виключено з переліку територій можливих бойових дій", - йдеться у повідомленні.

6 грудня 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1364, якою визначено механізм формування єдиного переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані Росією.

Цей перелік періодично оновлюється відповідним наказом Мінреінтеграції.

Так, наказом від 13 січня 2023 року № 14 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані російською федерацією.

Згідно з наказом Київ виключено із переліку територій можливих бойових дій.

Цей наказ Мінреінтеграції був зареєстрований Міністерством юстиції 16 січня 2023 року.

Мінреінтеграції затверджує наказ за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.