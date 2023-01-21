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Сполучені Штати Америки порекомендували Україні відмовитися від проведення нового масштабного наступу і почекати завершення поставок озброєння, які входять до оголошеного напередодні США пакету військової допомоги.

Про це пише Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника США.

Співрозмовник агентства розповів, що переговори між США та Україною про новий наступ Збройних сил України проходили в контексті того, щоб українські військові приділили достатньо часу навчанню використанню нового озброєння.

Він також розповів, що США продовжують дотримуватися свого рішення не постачати танки Abrams в Україну. Це також пов’язано з розбіжностями з Німеччиною з приводу танків.

 

 
ForUm

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