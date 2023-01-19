також у роздiлiПолiтика
Дуда анонсує вирішальний момент війни та просить танків для України 14
Байден та перша леді висловили співчуття щодо трагедії в Броварах 14
Україна знову просить у США ATACMS 15
СБУ планує акції відплати росіянам після обстрілу Дніпра, - експерт 21
Віцепрем’єр Німеччини сподівається на швидку передачу Україні танків Leopard 36
Рєзніков подякував Британії за великий пакет допомоги 26
«Будет по Закону или никак»: Николай Тищенко о работе ТСК «Нацресурс» по Украине 23
ISW: Кремль за найближчі півроку спробує повернути собі ініціативу 21
Шольцу запропонували віддати нам непотрібні літаки Tornado 22
Стефанчук пообіцяв подальше очищення Ради від ОПЗЖ 29
США мають намір потужно підтримувати Україну 74
Данилов: Путін поставив на кін усю Росію 17
Стало відомо, чому саме зараз Україні дають важке озброєння 28
Італія надасть Україні батарею ЗРК SAMP/T 26
Угорщина знайшла привід не пропускати через свою територію танки 37
Кулеба поговорив з Блінкеном про танки 21
Довіра до СБУ зросла більше ніж удвічі, - опитування 41
США намагаються сформувати стелю на російські нафтопродукти 29
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі закликав світове співтовариство надати Україні зброю та амуніцію для того, щоб звільнити всю територію країни.

Про це повідомляє Миколаївська ОДА у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначається, що Кім взяв участь в режимі онлайн у дискусійній панелі про звільнені території проєкту Ukraine is You. Там він закликав світове співтовариство надати Україні зброю та амуніцію, щоб українці могли звільнити від російських загарбників всю територію країни.

Він також продемонстрував присутнім відео з наслідками російської агресії для Миколаївщини.

«Ця війна забрала життя 483 цивільних мешканців області, з них 12 дітей. Наразі зафіксовано пошкодження понад 8 тисяч цивільних об’єктів. Але ця цифра не остаточна, робота з документування наслідків ще триває. Загалом це може бути понад 10 тисяч цивільних та понад 2 тисячі об’єктів критичної інфраструктури», - зазначив він.

Також очільник області повідомив, що до 11 листопада Миколаївська область була під постійними обстрілами, із 280 днів регіон не обстрілювали лише 30.На думку Кіма, для повернення області до нормального життя першочерговими завданнями є відновлення бізнесу та інфраструктури. Адже у мешканців регіону нині немає роботи і їм немає чим заробляти собі на життя.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

12