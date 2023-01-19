Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі закликав світове співтовариство надати Україні зброю та амуніцію для того, щоб звільнити всю територію країни.

Про це повідомляє Миколаївська ОДА у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначається, що Кім взяв участь в режимі онлайн у дискусійній панелі про звільнені території проєкту Ukraine is You. Там він закликав світове співтовариство надати Україні зброю та амуніцію, щоб українці могли звільнити від російських загарбників всю територію країни.

Він також продемонстрував присутнім відео з наслідками російської агресії для Миколаївщини.

«Ця війна забрала життя 483 цивільних мешканців області, з них 12 дітей. Наразі зафіксовано пошкодження понад 8 тисяч цивільних об’єктів. Але ця цифра не остаточна, робота з документування наслідків ще триває. Загалом це може бути понад 10 тисяч цивільних та понад 2 тисячі об’єктів критичної інфраструктури», - зазначив він.

Також очільник області повідомив, що до 11 листопада Миколаївська область була під постійними обстрілами, із 280 днів регіон не обстрілювали лише 30.На думку Кіма, для повернення області до нормального життя першочерговими завданнями є відновлення бізнесу та інфраструктури. Адже у мешканців регіону нині немає роботи і їм немає чим заробляти собі на життя.