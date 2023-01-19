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Президент Польщі Анджей Дуда закликає партнерів та союзників України продовжити посилювати військову допомогу Україні, зазначивши, що протягом "декількох місяців чи тижнів" буде вирішальний момент у війні.

"Я боюся, що наразі, може протягом декількох місяців, може тижнів, буде вирішальний момент цієї війни. І цей момент відповідь на запитання: виживе Україна чи ні", - сказав Дуда на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) в середу.

Він наголосив, що наданої Україні зброї все ще не вистачає, оскільки російська армія продовжує накопичувати сили, і, ймовірно, готується до нового наступу. Зокрема, Дуда наголосив на необхідності надання українській армії сучасних танків та ракет.

"Тому це є критично важливим наразі - відправити додаткову військову підтримку", - закликав глава Польської держави.

Президент додав, що він добре знає та розуміє Україну, яка "хоче стати частиною західної спільноти, частиною західної зони безпеки". "Вони хочуть бути членами ЄС, членами НАТО, але насамперед вони хочуть вижити", - сказав він.

Дуда наголосив, що "нам необхідно допомогти їм".
ForUm

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