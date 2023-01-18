також у роздiлiПолiтика
СБУ планує акції відплати росіянам після обстрілу Дніпра, - експерт 16
Віцепрем’єр Німеччини сподівається на швидку передачу Україні танків Leopard 30
Рєзніков подякував Британії за великий пакет допомоги 24
«Будет по Закону или никак»: Николай Тищенко о работе ТСК «Нацресурс» по Украине 22
ISW: Кремль за найближчі півроку спробує повернути собі ініціативу 21
Шольцу запропонували віддати нам непотрібні літаки Tornado 22
Стефанчук пообіцяв подальше очищення Ради від ОПЗЖ 29
США мають намір потужно підтримувати Україну 73
Данилов: Путін поставив на кін усю Росію 17
Стало відомо, чому саме зараз Україні дають важке озброєння 26
Італія надасть Україні батарею ЗРК SAMP/T 22
Угорщина знайшла привід не пропускати через свою територію танки 35
Кулеба поговорив з Блінкеном про танки 20
Довіра до СБУ зросла більше ніж удвічі, - опитування 41
США намагаються сформувати стелю на російські нафтопродукти 29
Парламент має терміново прийняти закон про контррозвідку, - Загородній 50
ЄС та НАТО висловились за надання Україні сучасних систем озброєння 38
ООН: Напад Росії спричинив найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової 60

Час для передання Україні американських ракетних комплексів далекого радіусу ураження ATACMS вже настав, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Далекобійні ракети дозволять Україні ефективно знищувати російську логістику на окупованих територіях: тилові склади, техніку, командні пункти. Це дозволить нам зберегти тисячі життів своїх солдат та зірве архітектуру російського наступу. Час для ATACMS настав. Чого ми чекаємо?", - написав Подоляк у твіттері.

Американські ATACMS мають дальність ураження об'єктів на відстані до 300 км і швидкість польоту 1,5 км за секунду.

Раніше заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль заявляв, що США продовжують дискусію з керівництвом України щодо передання ракет великої дальності, а також про те, що на цьому етапі війни визнають потребу в них.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

6