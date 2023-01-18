Кондиционер, как и любой другой бытовой прибор, нуждается в сервисном обслуживании и регулярной чистке. Однако, как показывает опыт, именно мойка кондиционеров зачастую воспринимается потребителем как нечто необязательное или второстепенное. И совершенно напрасно. Ведь загрязненный кондиционер превращается в своеобразную «бомбу замедленного действия»: вместо чистого и свежего воздуха он начинает наполнять помещение целыми колониями патогенных микроорганизмов, вызывающих различные заболевания дыхательной системы человека, вплоть до аллергических реакций и астмы. В закрытом внутреннем пространстве сплит-систем споры плесени, грибков, вредные бактерии прекрасно размножаются и начинают циркулировать в помещении, вызывая головную боль, вялость, слабость. Поэтому, когда мастер по обслуживанию кондиционеров считает, что необходима мойка кондиционера – отнеситесь к этому серьезно. Не нужно ждать, пока появится неприятный запах из кондиционера, или когда кондиционер начнет шуметь, трещать или перестанет охлаждать воздух – заказывайте мойку своевременно. Симптом «воняет из кондиционера» - это уже свидетельство того, что кондиционер нужно было чистить еще вчера! Своевременная мойка кондиционеров продлит срок работы прибора, сохранит хорошее самочувствие и работоспособность.

Как происходит мойка

Наша компания производит непосредственно мойку в несколько этапов:

Мойка внутреннего блока кондиционера происходит под средним давлением 3-5 Бар с его полным разбором и обработкой всех деталей. Производится исключительно аппаратом среднего давления Керхер (Karcher) с обязательной антибактериальной обработкой деталей, узлов, внутренних полостей химическим препаратом «Биолонг», официально сертифицированным в Украине. Использование специфических препаратов «Биолонг» позволяет уничтожить практически все патогенные микроорганизмы и на длительный период предотвращает их образование в перспективе. Теплообменник, жалюзи, турбина обрабатываются паром среднего давления, дезинфицируются препаратами «Биолонг»;

Мойка внешнего блока. Производится только аппаратом высокого давления Керхер (Karcher). Струя воды под высоким давлениям промывает все соты теплообменника, устраняет все виды загрязнений, включая липкую грязь (тополиный пух, пыльца, сажа и т.п.) и производит дезинфекцию, убивая все вредные микроорганизмы. Насадка на аппарат высокого давления «360» позволяет работать в ограниченом пространстве.

Мойка кондиционеров нашими сотрудниками осуществляется с использованием защитных чехлов и фартуков. Это позволяет предотвратить загрязнение стен, потолка, окружающих предметов.

По окончанию мойки мастер проводит диагностическое обслуживание кондиционера: проверяет уровень давления фреона, при необходимости – проводит его дозаправку.

Частота мойки кондиционеров зависит от интенсивности эксплуатации, степени загрязненности воздуха (запыленность, влажность и т. д.).

Своевременная мойка сплит-системы – это здоровье вас и ваших близких, бесперебойная и комфортная работа прибора, а значит - существенная экономия на покупке нового оборудования и лекарств.