Віцепрем’єр - міністр економіки ФРН Роберт Габек сподівається на швидке рішення щодо передачі Україні союзниками танків німецького виробництва.

Про це він сказав телеканалу Welt на полях Давоського економічного форуму, передає Укрінформ.

«Очевидно, що Україна потребує подальшої підтримки і заслуговує на неї… Думаю, рішення буде ухвалено, і воно має бути ухвалено швидко», - сказав віцеканцлер.

Він зауважив, що вже кілька союзників хочуть надати таку техніку, зокрема, Велика Британія, Польща, Фінляндія, але додав, що Берлін дивитиметься насамперед на США.

Габек повторив, що Німеччина має дозволити Польщі та іншим країнам постачати в Україну основні бойові танки німецького виробництва Leopard.

«Я вважаю правильним, що якщо інші країни хочуть допомогти, щоб їм не заважали», — сказав віцеканцлер.

Він підкреслив, що «українська армія проявила відповідальність», точно та ефективно використовує надану досі військову техніку, за допомогою якої повернула чимало своїх територій.

Габек уникнув відповіді на запитання про те, чи повинна Німеччина сама постачати бойові танки.

Він констатував, що російський президент путін ще не усвідомив, що війна веде до масової загибелі самих росіян.

Нагадаємо, Польща нещодавно дала згоду на передачу Україні роти танків Leopard 2. Але оскільки це танк німецького виробництва, для його реекспорту потрібен дозвіл федерального уряду Німеччини.