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Експосол у Німеччині, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник запропонував Федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу передати Києву 93 багатоцільові бойові літаки Tornado.

"У мене є творча пропозиція до наших німецьких друзів. Бундесвер має 93 багатоцільові бойові літаки Tornado, які незабаром будуть виведені з експлуатації та замінені F-35. Хоч це і старий реактивний винищувач, але все ж таки дуже потужний. Чому б не поставити ці Торнадо в Україну, Бундесканцлер?", - написав він у своєму твіттер-акаунті в неділю ввечері.

 
ForUm

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