також у роздiлiЕкономіка
МВФ видав прогноз інфляції в Україні 48
Європа затвердила пакет допомоги для України на 18 млрд євро 30
Нардепи хочуть перевірити діяльність Бюро економічної безпеки України 49
Через війну 5 мільйонів українців лишились без роботи 32
Експерт спрогнозував курс долара на тиждень 43
Європарламент спростив автоперевезення між Україною та ЄС 45
Європейський Союз представить новий механізм надання Україні фіндопомоги 58
НБУ разробив альтернативний сценарій макропрогнозу на випадок затягування війни 49
"Нафтогаз" не відмовиться від позову проти "Газпрому" через погрози припинити транзит 85
У світі назріває дефіцит зерна 73
Ціна на газ на біржі в Європі почала стрімко падати 82
Європарламент схвалив надання Україні 8 млрд євро 38
Американці не виключають стрибка цін на нафту взимку 50
Фахівец Ігор Купранець розповів, які зміни потрібні для повоєнного відновлення агрогалузі 56
Ціна на газ в Європі знову почала зростати 58
Україна планує збільшити експорт електроенергії в ЄС 48
З українських портів за серпень вийшло більше 60 суден з агропродукцією 53
Провідний український виробник олії може зупинити роботу: названа причина 207

Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала более 2 млрд гривень на счетах, связанных с компанией Royal Pay Europe, на которую накануне решения Совета национальной безопасности и обороны были наложены санкции, пишет ZN.UA.

По данным источников издания, до внесения компании в санкционный список, на связанных с ней счетах находилось более 2 млрд грн. Все эти средства были заблокированы в рамках проведения соответствующих финансовых расследований и на момент введения санкций в действие находятся на банковских счетах. Это означает, что они сохранены для дальнейшей конфискации в рамках действующего законодательства и восстановления Украины.

Как сообщало вчера издание «Обозреватель», деньги, связанные с Royal Pay Europe и Сергеем Кондратенко, находятся на счетах в украинских банках АО «Кристалбанк» и ПАО «КБ «Аккордбанк», АБ «Укргазбанк» и в ликвидированном АО «Мегабанк».

Кроме того, правоохранители намерены проверить роль директора департамента банковского надзора Нацбанка Натальи Дегтяревой в содействии развитию российского финансового сектора в Украине и ее протекции отдельным российским компаниям.

Зарегистрированная в Риге компания Royal PayEurope связана с российским букмекером 1xBet и может заниматься переводом платежей в адрес офшорных букмекеров и онлайн-казино.

Наложенные на нее санкции предусматриваютблокировку активов, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, остановку выполнения финансовых и экономических обязательств,  запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества, а также ограничение прав распоряжаться ценными бумагами.

По данным СМИ, Royal Pay Europe принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко и была основана в 2016 году.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

19