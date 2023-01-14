Декілька місяців російські окупанти періодично наносять удари по об’єктах критичної інфраструктури України, що призводить до блекаутів і, щонайгірше, до людських жертв. УНІАН з’ясовував, як це впливає на вподобання українців щодо орендованого житла та скільки зараз коштує винайняти помешкання в наших містах.

Час від часу вся Україна здригається від масованих обстрілів ракетами та дронами, які запускають по нас жорстокі російські загарбники. Б’ючись в агонії через нестачу успіхів на фронтах, окупаційна армія підступно вдається до терору мирного українського населення. Адже їхніми цілями нерідко є школи, садочки та житлові квартали.

До того ж вже три місяці основними мішенями для рашистів є об’єкти національної критичної інфраструктури, які забезпечують громадян світлом, теплом і водою. Після того, як по ним наносять ракетні та дронові удари, українці на деякий час залишаються без цих благ цивілізації.

Крім цього, масовані обстріли є страшні ще й тим, що несуть загрозу для життя й здоров’я мирних людей. Бо нерідко після цих ворожих атак, на жаль, є жертви.

Тож зважаючи на всі загрози продовження ракетних ударів, українці тепер намагаються пристосуватися до нових життєвих викликів. І обирають собі місця для проживання, аби бути у відносній безпеці та в більш-менш комфортних умовах.

"Ми з сім’єю ще минулої весни виїхали з Харківщини до Києва. Але тепер задумуємось аби переїхати до Чернівецької області, вже й шукали там житло для винаймання. Бо в першу чергу дбаємо про безпеку і комфорт наших діток", – розповіла кореспонденту УНІАН мати двох дітей Вікторія.

Ворожі атаки диктують нові умови

На початку повномасштабного вторгнення кривавих російських загарбників на наші землі українці масово виїжджали зі сходу та півночі України до західних областей, що й стало основним рушієм цін та попиту на житло в більш безпечних регіонах. З часом цей бум спав, а для ринку винаймання помешкань тепер з’явились нові виклики.

"Війна в цілому здійснила велике переселення людей зі східних куточків України та північної її частини до західних областей, подалі від ворожих атак. Попри це, люди вже звикли до постійних обстрілів, тому суттєво це не вплинуло на ринок оренди. На цей ринок більше впливає відключення електроенергії та нестача тепла. Особливо для молодих сімей з дітьми", – зазначив в коментарі УНІАН керівник сервісу перевірки нерухомості Monitor.Estate Володимир Копоть.

За його словами, в пошуках комфортніших умов чимало українців шукає помешкання за межами України, звільняючи орендовані квартири в своїх містах.

Коли відбуваються чергові масовані обстріли, то, як підкреслила експертка з нерухомості Ірина Луханіна, ринок оренди житла в Києві на певний період завмирає.

"Перша реакція ринку на обстріли - це завмирання. Це продовжується від 3 до 5 днів. А далі, залежно від того як розвивається і політична, і військова ситуація, ринок починає відновлюватись", – розповіла вона.

Як зазначив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський, зараз більш високим є попит на оренду житла розташованого на нижніх поверхах. Оскільки, коли відключають електрику та не працюють ліфти, багатьом, особливо літнім людям, важко підніматися на верхні поверхи.

"Орендарі надають перевагу квартирам які мають газ, а також тим, де система опалення та забезпечення гарячою водою не залежить від електрики. Також орендарі вимагають, щоб угода оренди передбачала можливість дострокового розірвання. Люди бояться, що блекаути можуть стати більш тривалими. Тоді вони будуть розривати договори оренди та переїздити до інших населених пунктів, де енергопостачання більш стабільне", – розповів він.

Хмелевський підкреслив, що Львів також страждає від обстрілів та блекаутів, тому попит на оренду там знизився. Тож люди замість Львова шукають житло в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Вартість орендованого житла

Під впливом змін вподобань українців стосовно орендованого помешкання змінюються і ціни на нього. Особливо прослідковується зміна попиту і вартості орендованого житла, яке розташоване поблизу об’єктів критичної інфраструктури.

За словами економіста Хмелевського, в Києві біля таких об’єктів господарі квартир готові знижувати орендну плату на 15-20 відсотків порівняно з середньою по ринку.

Як розповіла УНІАН ріелтор Луханіна, наприкінці минулого року в столиці орендувати однокімнатну квартиру з не надто новим ремонтом в будинках старого фонду можна було приблизно за 6 тисяч гривень на місяць, а в новобудовах – за 10 тисяч гривень. Найпростішу "двушку", за її словами, можна б було зняти в Києві за 8 тисяч гривень, в новому будинку – за 16-18 тисяч гривень.

Аналітики OLX Нерухомість підрахували, що загалом середня вартість оренди однокімнатної квартири по всій Україні впродовж року коливалася в межах 6-7 тисяч гривень. А станом на кінець року найвигідніше винаймати таке помешкання було в Чернігові — в середньому за 3700 гривень, Житомирі — 4700 гривень, а також у Рівному та Черкасах — в середньому за 5500 гривень.

За даними експертів, в 4 кварталі 2022 року середня вартість місячної оренди двокімнатки у Луцьку та Рівному склала 7500 гривень, а в Чернівцях та в Тернополі — трохи більше 9 тисяч гривень. За словами аналітиків на відміну від Києва, такі ціни на оренду в цих регіонах — навпаки — є дещо вищими, ніж були на початку року.

"Щодо трикімнатних квартир, то в столиці від початку 2022 року середня вартість такого помешкання знизилася на понад 12 відсотків та склала 19 800 гривень на місяць. За трикімнатку у Львові просили в середньому 18 400 гривень на місяць, у Дніпрі — близько 12 600 гривень, а в Хмельницькому та Тернополі — близько 11 тисяч гривень", – проаналізували фахівці.

На українському ринку оренди кожен охочий має змогу знайти собі житло на свої смакові та цінові вподобання / фото ua.depositphotos.com

Очікування від найближчого майбутнього

Зрозуміло, що в складних умовах сьогодення ситуація на ринку оренди житла може змінитись дуже швидко. Адже все залежить як від подій на фронті, так і від частоти та масовості обстрілів російськими окупантами мирних українських міст.

"Наразі пропозиція перевищує попит, але, думаю, це тимчасово. Як тільки Україна переможе більшість людей, що виїхали в інші регіони чи країни, повернеться. Тож одночасно стабілізуються ціни у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківських областях. Це зумовить зниження вартості оренди на 15-20 відсотків", – висловив свою думку керівник сервісу перевірки нерухомості Копоть.

Він вважає, що ситуація також залежить від того, наскільки ефективним буде банківське іпотечне кредитування. Якщо у людей буде доступ до грошей, то підуть вгору ціни на квартири, а відтак і оренду.

За словами Хмелевського, якщо бойові дії будуть затихати, обстріли зменшаться, блекаути скоротяться, то попит на житло зросте.

"Чимало людей виїхало закордон щоб пережити зиму в більш комфортних умовах. Тому навесні попит на житло зросте. Відповідно зростуть й ціни на оренду. Проте, якщо війна не закінчиться в 2023 році, то восени ми знову будемо спостерігати скорочення попиту та зниження цін", – зазначив він.

Отож наразі на українському ринку оренди помешкань кожен охочий має змогу знайти собі житло на свої смакові та цінові вподобання. Вирішальним також є те, наскільки ви готові пристосовуватись до перебоїв зі світлом, водою і теплом. Теж не слід забувати й про безпеку свою та близьких і рідних.

Надалі, як в цілому розвиток нашої держави, так і ситуація на ринку орендованого житла залежить від військових подій. Тож варто тримати руку на пульсі.

Зараз більшість тих людей, які шукають та винаймають житло, на жаль, не можуть повернутись до своїх домівок, тому що вони понівечені або окуповані російськими варварами. Тож нехай якнайшвидше кожен українець отримає змогу повернутись в рідні стіни на вільній українській землі.