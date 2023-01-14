Про це Стефанчук написав у Фейсбуці.
Він зазначив, що сьогодні Верховна Рада України ухвалила постанови про дострокове припинення повноважень народних депутатів від ОПЗЖ Андрія Аксьонова, Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака і Рената Кузьміна.
"Що важливо! Вони позбавлені мандатів у абсолютно законний спосіб, Аксьонов сам написав заяву, по решті - надійшов указ Президента України про позбавлення їх громадянства. По всіх постановах - абсолютна підтримка залу", - підкреслив Стефанчук.
"І на цих голосуваннях очищення українського парламенту не завершиться", - наголосив Стефанчук.
Верховна Рада на засіданні 13 січня достроково припинила повноваження народних депутатів Андрія Аксьонова, Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна. Їх обвинувачують у державній зраді.
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