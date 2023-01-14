Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляє, що на позбавленні мандатів п'яти народних депутатів від ОПЗЖ очищення парламенту не завершиться.

Про це Стефанчук написав у Фейсбуці.

Він зазначив, що сьогодні Верховна Рада України ухвалила постанови про дострокове припинення повноважень народних депутатів від ОПЗЖ Андрія Аксьонова, Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака і Рената Кузьміна.

"Що важливо! Вони позбавлені мандатів у абсолютно законний спосіб, Аксьонов сам написав заяву, по решті - надійшов указ Президента України про позбавлення їх громадянства. По всіх постановах - абсолютна підтримка залу", - підкреслив Стефанчук.

За його словами, те, що цих депутатів позбавили мандатів відповідно до законодавства, - вкрай важливо, бо такі рішення не оскаржити.

"І на цих голосуваннях очищення українського парламенту не завершиться", - наголосив Стефанчук.

Верховна Рада на засіданні 13 січня достроково припинила повноваження народних депутатів Андрія Аксьонова, Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна. Їх обвинувачують у державній зраді.