Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, оприлюдненому в п’ятницю за результатами телефонних переговорів держсекретаря США Ентоні Блінкена й міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, передає Укрінформ.
«Сторони зосередилися на продовженні міцної допомоги (Україні – ред.) у сфері безпеки та економіки перед та після першої річниці від повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому», - зазначається в повідомленні.
Минулої п’ятниці Білий дім оголосив про виділення Україні нового пакету підтримки у сфері оборони на суму більше $3 мільярдів. Він включає, в тому числі БМП Bradley, бронетранспортери, самохідні гаубиці, ракетне озброєння, боєприпаси та іншу військову допомогу.
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