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Сполучені Штати мають намір продовжувати потужну й міцну різнопланову допомогу Україні в умовах, коли українська нація уже майже рік протистоїть масштабній і жорстокій агресії рф.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, оприлюдненому в п’ятницю за результатами телефонних переговорів держсекретаря США Ентоні Блінкена й міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, передає Укрінформ.

«Сторони зосередилися на продовженні міцної допомоги (Україні – ред.) у сфері безпеки та економіки перед та після першої річниці від повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому», - зазначається в повідомленні.

При цьому, як підкреслили в зовнішньополітичному відомстві США, держсекретар наголосив на «незмінній і непохитній підтримці» України, яку Вашингтон підтвердив у вигляді останнього пакету оборонної допомоги, пише "Укрінформ".

Минулої п’ятниці Білий дім оголосив про виділення Україні нового пакету підтримки у сфері оборони на суму більше $3 мільярдів. Він включає, в тому числі БМП Bradley, бронетранспортери, самохідні гаубиці, ракетне озброєння, боєприпаси та іншу військову допомогу.
ForUm

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