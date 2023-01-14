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Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов впевнений, що диктаторський режим Путіна піде на закриття кордонів РФ.

Як повідомив Данілов в інтерв'ю NV, закриття кордонів вкотре підтвердить, що у росіян "не такі добрі справи на фронті".

"Вони обов’язково закриють кордони, ми в цьому впевнені, для виїзду чоловіків до 65 років, а не до 60 років, як було раніше. Це ще раз каже про те, що в них не такі добрі справи на фронті. Але те, що сучасний Гітлер - Путін, поставив у цій війні на кін усю Росію, ми добре це бачимо", - сказав Данілов.
ForUm

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