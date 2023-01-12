Кремль може зважитися піти ва-банк на тлі очікувань російського суспільства з приводу війни в Україні та наближення річниці ведення відкритих бойових дій з боку військ РФ.

Секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону зазначив, що Москва вже "готується до певних подій" напередодні 24 лютого 2023 року.

Чиновник вважає, що Путіну буде важливо відзвітувати хоча б про якісь успіхи на фронті за рік війни. Тому найближчі два-три місяці стануть складними й вирішальними, ймовірно, Кремль може піти ва-банк, пише "УНІАН".

"Два - три місяці для нас будуть складними й вирішальними. Мається на увазі, що Росія повинна йти вже ва-банк. Вона теж без кінця не може тягнути війну, там непроста ситуація і накопичуються проблеми в Росії", - сказав він.

Також Данілов нагадав, що російський режим особливо сильно "поважає" сакральні дати.

"24 лютого буде один з періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення будь-яких успіхів", - підсумував він.