також у роздiлiПолiтика
ЄС та НАТО висловились за надання Україні сучасних систем озброєння 16
ООН: Напад Росії спричинив найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової 29
Італія готує новий пакет допомоги і домовляється про ППО 16
Данилов пообіцяв цього року наступальний етап війни 25
Шмигаль розповів, скільки грошей Україна отримала від партнерів минулого року 27
Данілов: Танки Leopard обов'язково будуть 22
Кулеба пообіцяв багато хороших новин про постачання зброї 22
Генсек НАТО закликає готуватись до довгого шляху 52
У G7 домовились посилювати ППО в Україні 44
США думає навчати наших військових експлуатації Patriot на своїй території 30
Сенат США заборонив держслужбовцям використовувати TikTok 36
Генштаб оцінив ймовірність нового нападу з Білорусі 64
Польща змінює умови прийому українських біженців 88
ISW: Росія стягує сили для нового наступу на Донеччині 30
США допоможе Україні переробляти некеровані авіаційні боєприпаси на "розумні бомби" 29
ООН готується до нових хвиль переміщення українців 140
На всех Charity dinners собрали 22 миллиона для обороны Украины – Алла Барановская 48
В ЄС висловили обурення заяви Макрона про гарантії безпеки для Росії 45

Раді терміново необхідно прийняти закон про контррозвідку, який дасть змогу СБУ ефективніше протидіяти російським агентам  та зрадникам. Як зазначає політолог Тарас Загородній, українській спецслужбі потрібні нові механізми для боротьби з рф.

Він повідомив, що в парламент за ініціативи самої СБУ було внесено законопроект про контррозвідувальну діяльність (КРД).  І в документі є низка важливих нововведень, які наближають СБУ до перетворення на український Моссад.

«В країні, де СБУ постійно виявляє російських шпигунів, діє закон про контррозвідку, ухвалений аж 20 років тому. В часи, коли просто не існувало сучасних загроз, ботоферм, гібридних воєн та ПВК "Вагнер". А Україна ще активно передавала Росії власні ракети, скорочувала армію, розпродувала озброєння. Відповідно й законодавство того часу жодним чином не підходить під сучасні умови», - підкреслює Загородній.

Експерт зазначає, що в парламенті знаходиться перший законопроект із загального "реформаторського пакету", який дозволить Україні краще протидіяти російським спецслужбам. 

«Очільник СБУ Василь Малюк йде за вектором посилення контррозвідки і хоче створити правильну, боєздатну контррозвідувальну модель для всіх силових органів. Повинен визнати, що під його керівництвом СБУ стала однією з ключових структур, завдяки якій Україна дає відсіч російській агресії, а значить спецслужбі потрібні дієві механізми для боротьби з рф та її союзниками», - наголошує Загородній. 

Він додає, що завдяки змінам СБУ зможе краще працювати на випередження – не чекати, поки агент фсб вчинить диверсію, а "вести" потенційних зрадників заздалегідь. Крім того, СБУ зможе проводити контррозвідувальні опитування за допомогою поліграфу. 

«Це актуально для тих чиновників, які мають високий рівень доступу до держтаємниці, особливо в оборонній сфері. Це спосіб запобігти появі російських агентів у стратегічних галузях та на об’єктах критичної інфраструктури, - підкореслює експерт.

Нагадаємо,  що умовах воєнного стану спецслужба постійно повідомляє про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

8